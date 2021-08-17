Ювентус не отримував пропозицій щодо Роналду – Аллегрі потрібен португалець
У таборі Ювентуса не панікують через нову хвилю чуток про відхід Кріштіану Роналду.
Тренерський штаб Ювентуса зацікавлений у послугах Кріштіану Роналду на найближчий сезон, повідомляє Sky Sports.
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36-річний португалець не розмовляв з босами клубу про свій відхід, а Юве не отримував жодних запитів щодо трансферу зіркового форварда. Кріштіану разом з іншими гравцями "Старої Синьйори" продовжує підготовку до нового сезону.
Чинний контракт Роналду з Ювентусом розрахований до літа 2022-го. У минулому сезоні Серії А Кріш провів 33 матчі, в яких відзначився 29-ма голами.
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