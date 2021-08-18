"Тот, кто знаком со мной, знает, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше слов и больше дела – это был мой главный девиз с самого начала карьеры. Однако, учитывая все, что было сказано и написано в последнее время, я должен объяснить свою позицию.

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Легкомысленное освещения моего будущего в средствах массовой информации является неуважением ко мне и ко всем клубам, вовлеченных в эти слухи. Моя история в мадридском Реале уже написана. Она зафиксирована в цифрах, трофеях и заголовках. Она находится в музее на Бернабеу, а также в голове каждого болельщика клуба. Я знаю, что настоящие болельщики Реала по-прежнему будут любить меня в своих сердцах, а я буду любить их в своем.

В последнее время часто появлялись новости и истории, связывающих меня с рядом клубов во многих различных лигах, и никто никогда не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить истинную правду.

Сейчас я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что я не могу позволить людям продолжать играть с моим именем. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Все остальное? Все остальное – это просто разговоры", – написал Роналду в Instagram.

Действующий контракт Криша с Юве рассчитан до лета 2022-го. По слухам, в услугах португальца были заинтересованы Реал, ПСЖ и Манчестер Сити.

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