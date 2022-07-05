"Возможно ли проведение официальных матчей? Нет, потому что это война. Настоящая война. Когда россияне говорят, что это что-то другое, это неправда. Правда, в том, что это война. Они убивают наших людей, они убивают наших детей, все сжигают, все уничтожают. Потому сложно сосредоточиться на футболе. Но это наша работа, мы должны быть профессионалами. Мы должны это сделать для нашего народа, для нашей страны. Эти матчи за мир приносят деньги нуждающимся в Украине.

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У меня много друзей, которые до сих пор в Украине. Жена с детьми живет в Бухаресте, а родители все еще в Украине. Они в безопасном месте, но я все равно очень волнуюсь за них. Россияне бомбят всю нашу страну. Вы не знаете, где может упасть следующая бомба. Это действительно ужасно. У меня тоже есть друзья в армии. Они делают все возможное, чтобы наши люди спали хорошо и могли просыпаться каждое утро.

Трудное время для всех. Играя в футбол, мы показываем людям, что мы живы. Мы пытаемся говорить о войне, чтобы ее осудить, объяснить происходящее в Украине Европе и миру. Это – война. Мы должны говорить это каждый день, чтобы мир не забыл об этом. Это наша миссия, когда мы уезжаем за пределы страны.

Не думал ли я покинуть Динамо и перейти в европейский клуб, чтобы защитить себя и семью? Нет. Клуб сделал все для наших семей, для персонала, для всех людей, работающих в Динамо. Я никогда не думал покинуть клуб из-за войны. Это немыслимо. Я должен помочь клубу, своей стране. Я не могу пойти сейчас", – поделился Бойко в интервью Rhone FM.

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