"Це буде дуже вимогливий поєдинок. Жирона добре себе проявила. Ми поважаємо їх. Нас очікує складний матч.

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Плакат Жирони? Вони сповнені ентузіазму, адже можуть виграти гру і очолити Ла Лігу прямо зараз. У них є гроші, щоб орендувати комерцію в Мадриді, а це недешево.

️ "Cuando el currículum no lo es todo".



El Girona publica en sus redes sociales una foto de Madrid con una pancarta del equipo y este mensaje.



@GironaFC pic.twitter.com/NRIWWeoRus — Relevo (@relevo) February 7, 2024

Рюдігер тренувався і почувається добре. У нього є шанси зіграти. Вінісіус в порядку.

Відсутність Мічела? Я вважаю, що футбол – це передусім гравці. Присутність тренера певною мірою додає впевненості команді. Проте, гадаю, це не вирішальний момент. Я двічі був дисквалікований з Мадридом: один матч ми виграли з різницею у вісім голів, а інший – завершили перемогою в Лізі.

Той, хто переможе завтра, отримає перевагу в чемпіонських перегонах. Але попереду ще багато матчів. Глобально ця зустріч нічого не змінить. Чим швидше ми здобудемо 80 очок, тим ближчим буде титул.

Ротація у воротах? Це питання виникло після втрати Кепи в листопаді, тому що Лунін грав і робив свій внесок. Важко вибрати, хто гратиме, і ніхто не заслуговує бути запасним. ​​Це складно.

Ми оцінюємо і контролюємо Мігеля Гутьєреса. Він здобуває неоціненний досвід в Жироні і доводить, що є важливим гравцем. Влітку ми ухвалимо рішення разом з Жироною та футболістом", – зазначив Анчелотті на передматчевій прес-конференції.

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