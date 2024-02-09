"Це недешево": Анчелотті підколов Жирону, "поскаржився" на Луніна з Кепою і не бачить проблем у дискваліфікації Мічела
Головний тренер Реала Карло Анчелотті поспілкувався з пресою перед центральним матчем 24-туру Ла Ліги проти Жирони.
"Це буде дуже вимогливий поєдинок. Жирона добре себе проявила. Ми поважаємо їх. Нас очікує складний матч.
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Плакат Жирони? Вони сповнені ентузіазму, адже можуть виграти гру і очолити Ла Лігу прямо зараз. У них є гроші, щоб орендувати комерцію в Мадриді, а це недешево.
Рюдігер тренувався і почувається добре. У нього є шанси зіграти. Вінісіус в порядку.
Відсутність Мічела? Я вважаю, що футбол – це передусім гравці. Присутність тренера певною мірою додає впевненості команді. Проте, гадаю, це не вирішальний момент. Я двічі був дисквалікований з Мадридом: один матч ми виграли з різницею у вісім голів, а інший – завершили перемогою в Лізі.
Той, хто переможе завтра, отримає перевагу в чемпіонських перегонах. Але попереду ще багато матчів. Глобально ця зустріч нічого не змінить. Чим швидше ми здобудемо 80 очок, тим ближчим буде титул.
Ротація у воротах? Це питання виникло після втрати Кепи в листопаді, тому що Лунін грав і робив свій внесок. Важко вибрати, хто гратиме, і ніхто не заслуговує бути запасним. Це складно.
Ми оцінюємо і контролюємо Мігеля Гутьєреса. Він здобуває неоціненний досвід в Жироні і доводить, що є важливим гравцем. Влітку ми ухвалимо рішення разом з Жироною та футболістом", – зазначив Анчелотті на передматчевій прес-конференції.
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