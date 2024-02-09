Мадридський Реал приймає Жирону в центральному матчі 24 туру Прімери 2023/24. Який прогноз букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Жирона відбудеться у суботу, 10 лютого, о 19:30 за Києвом. Дивитися матч можна на платформі MEGOGO. Реал лідирує в чемпіонаті Іспанії, маючи два очки переваги над Жироною, яка йде другою та нав'язує боротьбу за чемпіонство.

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Реал Мадрид – Жирона: прогноз букмекерів на матч

Реал підходить до матчу очевидним фаворитом. Гра відбудеться на Сантьяго Бернабеу, що ускладнює завдання Жирони. Авторитетна контора Betfair на перемогу Мадрида виставила коефіцієнт 1.36. Успіх каталонців оцінений у 6,5, а нічия – 4.75.

Зустріч першого кола завершилася розгромом Жирони. Кепа тоді не пропустив, а тепер у воротах Мадрида має вийти Лунін. Сухий матч Андрія представлений коефіцієнтом 2.55.

Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) у Bwin можна поставити з коефіцієнтом 1.42, а на відповідний тотал менше – за 2.65.

Найбільше шансів забити Реалу в Довбика. Гол українського форварда оцінений коефіцієнтом 3. У результативний удар Циганкова вірять значно менше (7).