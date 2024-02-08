Нападник Жирони Артем Довбик готується до битви за перше місце в Ла Лізі з Реалом.

Український нападник не грав проти Реал Сосьєдада через пошкодження. Досі достеменно не відомо, чи зіграє Артем Довбик проти Реала.

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Як повідомляє Sport.es, форвард повернувся до тренувань в загальній групі Жирони. Зустріч проти Реала запланована на 10 лютого, а, отже, в українця є ще кілька днів, щоб набрати форму. Іспанське видання називає Артема "звіром" й додало: "Довбик – один з найбільших відкриттів Ла Ліги – все, до чого він торкається, закінчується голом. Працьовитий, здатний виснажити оборону, "боєць", "вбивця" Мічела націлений на Бернабеу".

Нагадаємо, що українець – найкращий бомбардир у складі каталонської команди. В активі Артема 14 голів у 24 матчах у всіх турнірах. Також форвард віддав сім результативних передач в сезоні.

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