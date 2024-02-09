“Это будет очень требовательный поединок. Жирона хорошо себя проявила. Мы уважаем их. Нас ожидает сложный поединок.

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Плакат Жироны? Они полны энтузиазма, ведь могут выиграть игру и возглавить Ла Лигу прямо сейчас. У них есть деньги, чтобы арендовать коммерцию в Мадриде, а это недешево.

️ "Cuando el currículum no lo es todo".



El Girona publica en sus redes sociales una foto de Madrid con una pancarta del equipo y este mensaje.



@GironaFC pic.twitter.com/NRIWWeoRus — Relevo (@relevo) February 7, 2024

Рюдигер тренировался и чувствует себя хорошо. У него есть шансы сыграть. Винисиус в порядке.

Отсутствие Мичела? Я считаю, что футбол – это прежде всего игроки. Присутствие тренера в определенной степени придает уверенности команде. Однако, думаю, это не решающий момент. Я дважды был дисквалифицирован с Мадридом: один матч мы выиграли с разницей в восемь голов, а другой – завершили победой в Лиге.

Тот, кто победит завтра, получит преимущество в чемпионской гонке. Но впереди еще много матчей. Глобально эта встреча ничего не изменит. Чем быстрее мы наберем 80 очков, тем ближе будет титул.

Ротация в воротах? Этот вопрос возник после потери Кепы в ноябре, потому что Лунин играл и вносил свой вклад. Трудно выбрать, кто будет играть, и никто не заслуживает быть запасным. Это сложно.

Мы оцениваем и контролируем Мигеля Гутьереса. Он приобретает неоценимый опыт в Жироне и доказывает, что является важным игроком. Летом мы примем решение вместе с Жироной и футболистом", – отметил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

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