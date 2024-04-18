Чого тільки не вигадають тренери, щоб струсонути та привести до тями свою команду. Однак навіть серед найбільш креативних наставників є ті, хто неабияк дивує. До прикладу, Філ Браун із Халл Сіті.

Дебютний сезон у Прем’єр-лізі (2008/2009) напрочуд добре складався для Халл Сіті. "Тигри" лише п’ять разів поступилися у 18 турах і до Boxing Day підходили у статусі шостої команди ліги. Однак усе змінив матч проти Манчестер Сіті, який на той момент посідав тільки 15-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ, але вже розквітав під впливом значних фінансових інвестицій.

У будь-якому разі доволі несподіваним був підсумок першого тайму – господарі забили чотири сухі м’ячі, а Халл Сіті опинився у нокдауні. До того ж усі чотири голи "містяни" оформили за 21 хвилину. Ситуацію треба було рятувати, тож наставник гостей Філ Браун зважився на нестандартне рішення.

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Рефері Андре Маррінер сповістив про завершення першого тайму, а футболісти попленталися у напрямку підтрибунного приміщення. У Брауна був свій план, тому він закликав підопічних повертатися на поле і вирушив у напрямку штрафного майданчика. Якраз до тих воріт, за якими розташувалися приїжджі фанати – Халл Сіті на тому матчі підтримували три тисячі вболівальників.

Наставник "тигрів" виглядав дуже рішуче. А брутальності йому додавали довгий плащ та гарнітура у вусі. Браун наказав футболістам сісти на газон, дочекався, поки усі займуть свої місця, а тоді розпочав емоційну промову, котра ввійшла в історію Прем’єр-ліги. Наступні 90 секунд усі намагалися зрозуміти, що відбувається.

#OnThisDay in 2008, Phil Brown conducted his half-time team talk on the pitch at Manchester City. pic.twitter.com/J2Mv8ihffH — Sky Sports Retro (@SkySportsRetro) December 26, 2021

"Ми навіть не зійшли з поля, – дивувався згодом в розмові з Daily Mail капітан та клубна легенда Ієн Ешбі. – Це було неправильно і деморалізувало футболістів. Усі знали, що з Ман Сіті буде важко, враховуючи їхній склад та наявні кошти, але до тієї миті все йшло добре".

Схожої думки був інший гравець "тигрів" Дін Віндасс: "Найбільша проблема полягала в тому, що ми не могли його почути – натовп сильно шумів. Не думаю, що він справді нас принизив. Гадаю, тренер більше збентежив себе, адже у нас було досить багато досвідчених гравців у команді".

На спонтанному зібранні не було щонайменше одного футболіста. Нападник Крейг Феган, який повинен був вийти на поле одразу по перерві, опинився у цікавому становищі. Браун наказав Фегану готуватися до виходу на заміну. Перед самісінькою перервою Крейг пішов до вбиральні і хотів підготуватися до розмови з тренером, коли той даватиме останні вказівки.

Я вийшов, а в роздягальні все ще порожньо, – пригадував Феган. – Тоді я вибіг з тунелю, і побачив, як усі сидять на полі перед уболівальниками. Я подумав: "У мене проблеми, а я ще навіть не був на полі.

Згодом у пресі з’явилася інформація про те, що Філ Браун дав своїй команді вихідний на Різдво (навіть, попри поразку Сандерленду 1:4), тож наступного дня футболісти вийшли розконцентрованими. Можливо, тренер намагався таким чином виправити свою помилку, проте було надто пізно. Виховна бесіда з підопічними практично ніяк не вплинула на розвиток подій по перерві. Команди забили ще по одному м’ячу, а Халл Сіті таки не уникнув розгрому – 1:5.

Сам наставник не вважав свою виставу в перерві помилковою. Принаймні, Браун не визнав цього публічно. Одразу після матчу Філ запевнив, що його рішення було правильним.

"У цьому немає сумнівів. Я ні про що не шкодую. Якщо це вразило одне чи два его, то так тому і бути, хоча я не мав такого задуму. Наші вболівальники заслуговують на якесь пояснення щодо гри в першому таймі. Мені було важко це зробити, не виходячи з роздягальні – ми мали вибачитися. Пріоритетом для мене є місце на наступний рік у Прем'єр-лізі. Нічого не змінилося. Для цього ми повинні виграти п’ять ігор із 19", – Браун вдавав на прес-конференції, наче нічого не сталося.

Утім той вчинок зіграв злий жарт з командою у глобальному аспекті. Місток між тренером і колективом було зруйновано. "Якби у мене була можливість знову опинитися там, то я, напевно, сказав би "Я цього не робитиму" і спробував би відвести хлопців до роздягальні", – рефлексував капітан Ешбі.

План Філа Брауна провалився – Халл Сіті потрапив у важку 6-матчеву серію поразок, а до кінця сезону замість п’яти очікуваних перемог здобув тільки одну в 19 турах. У підсумки "тигри" ледь врятувалися і лише на один пункт випередили Ньюкасл, котрий покинув АПЛ. Зрештою, Халл Сіті відтермінував виліт у Чемпіоншип всього на сезон. 2010-го команда вилетіла у другий дивізіон, але вже без Філа Брауна, якого прибрали ще у березні. "Якби мене не звільнили, Халл Сіті залишився б клубом Прем’єр-ліги ще на 20 років", – не міг змиритися Браун і висував гіпотези.

До речі, сьогодні Ліверпуль спробує зробити неможливе та намагатиметься відіграти три м’ячі у поєдинку Ліги Європи проти Аталанти. Ліцензійний букмекер GGBET оцінює перемогу підопічних Юргена Клоппа коефіцієнтом 1,64. Нічия у Бергамо помножить суму ставки на 4,75, а перемогу Аталанти оцінили коефіцієнтом 4,32. У разі проходу Ліверпуля у наступний етап ваша ставка помножиться на 5,79.

Завдяки рішенню головного тренера роздягальня вийшла з-під контролю. Після того сорому у Манчестері його підопічні виграли тільки шість матчів з 51-го. Філ Браун більше ніколи не тренував у Прем’єр-лізі. Водночас Ешбі запевняв, що Браун – найкращий тренер, з яким йому коли-небудь довелося працювати.

Той епізод остаточно став класикою вже наступного року. У листопаді 2009-го Халл Сіті знову зустрівся з Манчестер Сіті. Коли гравець "тигрів" Джиммі Буллард забив у ворота "містян", то вирішив відсвяткувати цю подію по-особливому. Буллард відтворив унікальну "шкільну розмову" посеред поля. Браун назвав це святкування "фантастичним".

Кілька років тому журналіст The Athletic запитав, чи шкодує Філ про свій вчинок. "Мені байдуже, що хтось каже. Неправильно, що я виставив усю роздягальню, але я вважав, що нашим обов’язком є крок назустріч вболівальникам. Я хотів дати їм зрозуміти, що ми шкодуємо, що це більше не повториться. Я завжди намагався бути чесним", – відповів Браун.

В історії футболу чимало команд публічно демонстрували свої роздягальні. Камери неодноразово фільмували те, що відбувається за лаштунками. І ніхто не робив з цього трагедії. Однак експресивний вчинок Філа Брауна шокував абсолютно усіх. То була найвідоміша командна розмова у літописі АПЛ. І як показав час, вона виявилася фатальною. Однак її головний герой цього не визнає. Принаймні, публічно.