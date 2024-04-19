Після вильоту від Баварії з Ліги чемпіонів керівництво "канонірів" планує посилити конкуренції в лінії атаки. Йдеться не тільки про флангових гравців, а й у планах знайти центрального нападника.

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Як інформує Telegraph, Арсенал склав список з трьох гравців, які на думку клубу зможуть принести користь команді. "Каноніри" уважно стежать за Джошуа Зіркзеє з Болоньї, Беньяміном Шешко з Лейпцига та Педру Нету з Вулверхемптона. Клаусула перших двох становить близько 50 мільйонів фунтів.

Черговий тур АПЛ стартує 20 квітня. Зокрема, в цей день Арсенал на виїзді зіграє проти Вулверхемптона. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: набагато кращі шанси на перемогу в гостей. Звитяга команди Зінченка оцінена коефіцієнтом 1,44, а на успіх "вовків" дають 7,45. Нічия – 4,96. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,62, а на відповідний тотал менше – за 2,39.

При остаточному виборі керівництво буде звертати особливу увагу на гравців, які мають досвід виступів в АПЛ. Останніми роками Арсенал в основному віддає перевагу тим футболістам, які вже зарекомендували себе в англійському футболі. З останніх 10 трансферів команди семеро прибули з інших клубів АПЛ.

Щоб збільшити бюджет на літні трансфери, "каноніри" можуть влаштувати розпродаж. Серед кандидатів на прощання є шість гравців. Арсенал не буде перешкоджати відходам Едді Нкетії, Еміля Сміта-Роу, Кірана Тірні, Альберта Самбі Локонга, Райсса Нейльсона та Арона Рамсдейла.

Зазначається, що зростає невизначеність щодо майбутнього Олександра Зінченка, у якого наприкінці цього сезону залишиться лише два роки контракту. Українець пережив складну кампанію, і деякі вболівальники висміяли його під час домашньої поразки від Астон Вілли, хоча головний тренер Арсенала Мікель Артета дав зрозуміти, що Зінченка "люблять" у клубі.

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Нагадаємо, Зінченко перебрався у лондонський клуб влітку 2022 року. Манчестер Сіті отримав за цей трансфер 35 мільйонів євро компенсації. Українець відразу став ключовим виконавцем у схемах Мікеля Артети. За перший сезон Олександр провів у складі Арсенала 33 матчі (1 гол і 2 асисти). У нинішній кампанії наш земляк уже повторив ці показники. Все ті ж 33 матчі (1 гол і 2 асисти), але на 400 хвилин менше проведено на полі.

До слова, "каноніри" наразі перебувають на другій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 71 балом. Від Манчестер Сіті Арсенал відстає на два пункти.

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