"Реалізація була кращою, ніж у попередніх матчах. Коли рахунок 1:0 чи 2:1, то присутня певна нервозність у наших діях.

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Ми грали краще, ніж завжди. Однак, наразі це не той футбол, який я хочу бачити. Моментами досить непогано, але поки що цілісної гри немає. Багато помилок у простих ситуаціях і, на жаль, нам це заважає. Непотрібні картки...

Вболівальнику це не дуже помітно, але ми бачимо, що можна зіграти обережніше, віддати точнішу передачу. Є ще багато роботи, але ми рухаємось вперед і це вже добре", – цитує Маркевича офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, після 5-ти турів Карпати очолюють турнірну таблицю групи А Першої ліги, набравши 13 очок.

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