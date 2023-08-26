"Реализация была лучше, чем в предыдущих матчах. Когда счет 1:0 или 2:1, то присутствует определенная нервозность в наших действиях.

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Мы играли лучше, чем всегда. Однако, пока это не тот футбол, который я хочу видеть. Моментами довольно неплохо, но пока целостной игры нет. Много ошибок в простых ситуациях и, к сожалению, нам это мешает. Ненужные карточки...

Болельщику это не очень заметно, но мы видим, что можно сыграть осторожнее, отдать более точную передачу. Есть еще много работы, но мы движемся вперед и это уже хорошо", – цитирует Маркевича официальный сайт Карпат.

Напомним, после 5-ти туров Карпаты возглавляют турнирную таблицу группы А Первой лиги, набрав 13 очков.

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