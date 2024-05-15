Чарівник на мінімалках і ласий шматок для топ-клубів – УПЛ назвала найкращих тренера та гравця 28-го туру
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки туру, що минув.
Найкращим тренером 28-го туру визнано наставника Миная Желько Любеновіча, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Минай здобув вольову перемогу над Ворсклою в битві з 5 голами – у компенсований час дали три пенальті, Кемкін взяв два
42-річний фахівець набрав 34% голосів вболівальників, випередивши Сергія Шищенка (Полісся – 31,9%), Маріно Пушіча (Шахтар – 24,1%) та Руслана Ротаня (Олександрія – 10%).
Нагороду ж найкориснішого гравця отримав півзахисник Шахтаря Георгій Судаков (41,8% голосів). Хавбек "гірників" обійшов Артура Ременяка (Минай – 26,5%), Богдана Бойчука (Чорноморець – 18,2%) та Мухаррема Яшарі (ЛНЗ – 13,5%).
Нагадаємо, Минай Любеновіча зумів оформити неймовірний камбек з Ворсклою (3:2), вирвавши перемогу після 0:2. На рахунку Судакова переможний гол з пенальті у ворота Динамо, який приніс чемпіонство Шахтарю.
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