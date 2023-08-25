Карпатам заблокували сторінку в Facebook через патріотичне відео з привітанням до Дня Незалежності України
Львівський клуб став черговою жертвою політики Цукерберга і Ко.
У четвер, 24 серпня, платформа Meta тимчасово заблокувала сторінку ФК Карпати у Facebook, повідомляє прес-служба "левів".
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Офіційна причина – "порушення Стандартів спільноти" після публікації відеопривітання до Дня Незалежності України.
У ролику, який нагадує, якої ціною дістається незалежність, вболівальники Карпат з передової вітають рідний клуб і державу зі святом.
"Ми працюємо над тим, аби якомога швидше відновити доступ. Закликаємо вболівальників підписатись на сторінки клубу в інших соцмережах та читати офіційний сайт, аби не пропускати новин про Карпати", – йдеться у заяві прес-служби.
Нагадаємо, після 4-х турів підопічні Мирона Маркевича набрали 10 очок і ділять лідерство з Нивою Бузова у турнірній таблиці групи А Першої ліги.