У четвер, 24 серпня, платформа Meta тимчасово заблокувала сторінку ФК Карпати у Facebook, повідомляє прес-служба "левів".

"Реал Сосьєдад підтримує тероризм і смерть українців": Карпати відреагували на скандальний трансфер росіянина

Офіційна причина – "порушення Стандартів спільноти" після публікації відеопривітання до Дня Незалежності України.

У ролику, який нагадує, якої ціною дістається незалежність, вболівальники Карпат з передової вітають рідний клуб і державу зі святом.

"Ми працюємо над тим, аби якомога швидше відновити доступ. Закликаємо вболівальників підписатись на сторінки клубу в інших соцмережах та читати офіційний сайт, аби не пропускати новин про Карпати", – йдеться у заяві прес-служби.

Нагадаємо, після 4-х турів підопічні Мирона Маркевича набрали 10 очок і ділять лідерство з Нивою Бузова у турнірній таблиці групи А Першої ліги.