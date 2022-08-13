"Це не те, що він мені каже": Тен Хаг озвучив позицію Роналду щодо майбутнього
Головний тренер Ман Юнайтед Ерік Тен Хаг напередодні поєдинку АПЛ проти Брентфорда вкотре висловився про майбутнє Кріштіану Роналду.
Майже протягом усього літа преса майоріла повідомленнями про пошуки нового клубу для португальця. Втім, сезон 2022/23 Роналду розпочав у футболці "червоних дияволів", хоч до кінця трансферного вікна ще є час.
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Ерік Тен Хаг у спілкуванні з журналістами заявив, що Кріш не хочу покидати МЮ. "Це ваше припущення, що він хоче піти. Це не те, що він мені каже. Я маю справу з гравцями, які у нас є. Ми плануємо цей сезон з Роналду. Ми повинні вбудувати його в команду, щоб він мав належний рівень фізичної підготовки, щоб він міг виконувати роботу, яку ми очікуємо від нього", – цитує Тен Хага utdreport.
Нагадаємо, 37-річний зірковий форвард взяв участь у матчі першого туру АПЛ проти Брайтона, в якому манкуніанці сенсаційно поступились. CR7 вийшов на другий тайм, але врятувати команду не зумів.
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