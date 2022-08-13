Майже протягом усього літа преса майоріла повідомленнями про пошуки нового клубу для португальця. Втім, сезон 2022/23 Роналду розпочав у футболці "червоних дияволів", хоч до кінця трансферного вікна ще є час.

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Ерік Тен Хаг у спілкуванні з журналістами заявив, що Кріш не хочу покидати МЮ. "Це ваше припущення, що він хоче піти. Це не те, що він мені каже. Я маю справу з гравцями, які у нас є. Ми плануємо цей сезон з Роналду. Ми повинні вбудувати його в команду, щоб він мав належний рівень фізичної підготовки, щоб він міг виконувати роботу, яку ми очікуємо від нього", – цитує Тен Хага utdreport.

Нагадаємо, 37-річний зірковий форвард взяв участь у матчі першого туру АПЛ проти Брайтона, в якому манкуніанці сенсаційно поступились. CR7 вийшов на другий тайм, але врятувати команду не зумів.

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