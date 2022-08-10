Представників манкуніанців, зокрема гравців, все більше дратують витівки 37-річного нападника. Більшість хотіла б, щоб він просто пішов, а не створював проблеми клубу і собі, стверджує The Sun.

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Неназване джерело в Юнайтед заявило таблоїду: "Зараз це справді починає дратувати багатьох футболістів. У Кріштіану є союзники у таборі, але багатьом вже надоїло те, як він діє".

Роналду досі прагне покинути Олд Траффорд всього через 12 місяців після повернення у Манчестер. Причина – неучасть МЮ в ЛЧ 2022/23. Португалець, до слова, грав у провальному поєдинку "червоних дияволів" проти Брайтона (1:2).

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