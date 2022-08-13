Почти все лето пресса развевалась сообщениями о поисках нового клуба для португальца. Впрочем, сезон 2022/23 Роналду начал в футболке "красных дьяволов", хотя до конца трансферного окна еще есть время.

Роналду раздражает игроков Манчестер Юнайтед – они желают его уходу

Эрик Тен Хаг в общении с журналистами заявил, что Криш не хочу покидать МЮ. "Это ваше предположение, что он хочет уйти. Это не то, что он мне говорит. Я имею дело с игроками, которые у нас есть. Мы планируем этот сезон с Роналду. Мы должны встроить его в команду, чтобы он имел надлежащий уровень физической подготовки, чтобы он мог выполнять работу, которую мы ожидаем от него", – цитирует Тен Хага utdreport .

Напомним, 37-летний звездный форвард принял участие в матче первого тура АПЛ против Брайтона, в котором манкунианцы сенсационно уступили. CR7 вышел на второй тайм, но спасти команду не смог.