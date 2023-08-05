"Джастін ще не у формі. Він вперше з травня тренувався весь тиждень. Він може грати, але не 90 хвилин. У нас було 7,5 тижнів, щоб підготувати інших, тепер треба те ж саме зробити з Джастіном за 1 тиждень. Звісно, це не спрацює", – цитує Рімера прес-служба Андерлехта.

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Нідерландець перейшов у Андерлехт на правах оренди з київського Динамо наприкінці минулого місяця – у контракті передбачена опція викупу гравця.

Нагадаємо, Лонвейк перейшов у Динамо з Віборга у вересні 2022 року за 1,5 млн євро. Він став доволі важливим виконавцем у складі киян – 18 матчів, один гол та один асист. Втім, влітку легіонер раптом не захотів повертатись в Україну через побоювання щодо війни.

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