Зоря отримала пропозицію від Сандерленда щодо нападника Назарія Русина, повідомляє журналіст Ендрю Тодос у своєму Telegram-каналі.

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"Чорні коти" готові викласти за 24-річного форварда 2 млн євро плюс бонуси. За інформацією джерела, Сандерленд – не єдиний клуб Чемпіоншипу, який претендує на українця. Імена інших команд наразі не розкриваються.

Нагадаємо, Русин перейшов у Зорю влітку 2022 року з Динамо за 250 тисяч євро. Минулого сезону у 30 матчах забив 13 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з луганцями чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

Сандерленд – шестиразовий чемпіон Англії (однак всі титули він завойовував ще до Другої світової війни). Найвищим досягненням у післявоєнний період став Кубок країни у 1973 році. Нині команда виступає у другому за силою дивізіоні – у минулій кампанії вона фінішувала шостою і не змогла поборотись за вихід в АПЛ. Вже у неділю, 6 серпня, Сандерленд стартує у новому сезоні домашнім матчем проти Іпсвіча.

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