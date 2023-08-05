"Джастин еще не в форме. Он впервые с мая тренировался всю неделю. Он может играть, но не 90 минут. У нас было 7,5 недель, чтобы подготовить других, теперь нужно то же сделать с Джастином за 1 неделю. Конечно, это не сработает", – цитирует Римера пресс-служба Андерлехта.

Русин близок к переходу в Чемпионшип – шестикратный чемпион Англии сделал предложение Заре

Нидерландец перешел в Андерлехт на правах аренды из киевского Динамо в конце прошлого месяца – в контракте предусмотрена опция выкупа игрока.

Напомним, Лонвейк перешел в Динамо из Виборга в сентябре 2022 года за 1,5 млн. евро. Он стал важным исполнителем в составе киевлян – 18 матчей, один гол и один ассист. Впрочем, летом легионер вдруг не захотел возвращаться в Украину из-за относительно войны.

"Новый Шапаренко" для чужих – что ждет чемпиона мира, от которого отказался Луческу?