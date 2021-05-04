"Наші гравці, напевне, на більш високому рівні (ніж в Леху – прим.), тому що на це впливає статус клубу. Вони повинні відразу переходити на вищий рівень, грати в єврокубках, це вимагає особливої ​​ментальності.

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Найбільша їхня цінність в тому, що вони роблять це абсолютно без комплексів. Як тільки вони завершують виступи за юніорів, відразу грають за трофеї, а потім переходять у збірну.

У нас молодий, перспективний колектив, і це теж змушує думати, що він може бути ще кращим. Вільяреал зупинив нас у єврокубках, але ми знаємо, що можемо досягти більшого, тому що ці хлопці тільки набираються досвіду.

Ми проводимо дуже успішний сезон, але потрібно думати, що це не пік можливостей. Скоріш за все, ніхто не захоче піти без конкретних можливостей для розвитку, тому що вони знають, що ми будемо робити наступний крок. Наша гра базується на молоді", – цитує Кендзьору Newonce Sport.

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