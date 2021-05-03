Відомий журналіст Ігор Циганик запевнив, що Мірча Луческу ще не сказав останнього слова в Динамо, тож продовжить роботу з київським клубом.

"Я можу гарантувати на 99,9%, що Мірча Луческу залишається в Динамо. У нього контракт ще на один рік. І сам Луческу розуміє, що зміни у складі Шахтаря приведуть до певних потрясінь, а Динамо може спокійно готуватися до сезону, до Ліги чемпіонів.

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У Луческу є амбіції довести все в єврокубках. Хоча, звичайно, пропозиції у нього будуть, але головний виклик для нього – Ліга чемпіонів. Думаю, не лише у цьому році, але й у наступному Луческу буде тренером Динамо", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, контракт Луческу з Динамо чинний до 30 червня 2022 року. У першому ж сезоні румунський фахівець завоював з "біло-синіми" золоті медалі УПЛ.

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