"Наши игроки, наверное, на более высоком уровне (чем в Лехе – прим.), потому что на это влияет статус клуба. Они должны сразу переходить на более высокий уровень, играть в еврокубках, это требует особой ментальности.

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Наибольшая их ценность в том, что они делают это совершенно без комплексов. Заканчивая играть за юниоров, они сразу попадают в игры за трофеи, а затем переходят в сборную.

У нас молодой, перспективный коллектив, и это тоже заставляет думать, что он может быть еще лучше. Вильярреал остановил нас в еврокубках, но мы знаем, что можем достичь большего, потому что эти ребята только набираются опыта.

Мы проводим очень успешный сезон, но нужно думать, что это не пик возможностей. Скорее всего, никто не захочет уйти без конкретных возможностей для развития, потому что они знают, что мы будем делать следующий шаг. Наша игра базируется на молодежи", – цитирует Кендзёру Newonce Sport.

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