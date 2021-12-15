"Це був важливий успіх, який вселяє в нас ентузіазм. Ми шкодуємо, що ця перемога прийшла так пізно. Тепер перевернемо сторінку і будемо думати про матч чемпіонату у п'ятницю.

Дебютна перемога Шевченка у відеоогляді матчу Дженоа – Салернітана

Новий тренер нещодавно прибув, і ми намагаємося налаштувати механізми та досягти мети. Це не найскладніший сезон, ми не вперше опиняємось у подібних ситуаціях. Однак, зрештою, нам завжди вдавалося врятуватися від вильоту. Упевнений, що і цього року ми вийдемо із цієї ситуації.

Ми шкодуємо, як ми розпочали сезон, але я впевнений, що, як я вже сказав, ми скоро вийдемо з цієї ситуації. Кубок Італії – хороший турнір. Сьогодні ми щасливі, що пройшли в наступний раунд. Тепер давайте спочатку подумаємо про Лаціо, потім про Аталанту і тоді ми знову думатимемо про Кубок", – сказав Біраскі в ефірі Mediaset.

Дженоа прорвалася в 1/8 фіналу Кубка, перегравши Салернітану – Шевченко здобув дебютну перемогу в Італії