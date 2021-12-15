"Це не найскладніший сезон": один із капітанів Дженоа шкодує, що Шевченку так довго довелося чекати на першу перемогу
Захисник Дженоа Давіде Біраскі, який у матчі з Салернітаною був капітаном, прокоментував вихід команди в 1/8 фіналу Кубка Італії.
"Це був важливий успіх, який вселяє в нас ентузіазм. Ми шкодуємо, що ця перемога прийшла так пізно. Тепер перевернемо сторінку і будемо думати про матч чемпіонату у п'ятницю.
Дебютна перемога Шевченка у відеоогляді матчу Дженоа – Салернітана
Новий тренер нещодавно прибув, і ми намагаємося налаштувати механізми та досягти мети. Це не найскладніший сезон, ми не вперше опиняємось у подібних ситуаціях. Однак, зрештою, нам завжди вдавалося врятуватися від вильоту. Упевнений, що і цього року ми вийдемо із цієї ситуації.
Ми шкодуємо, як ми розпочали сезон, але я впевнений, що, як я вже сказав, ми скоро вийдемо з цієї ситуації. Кубок Італії – хороший турнір. Сьогодні ми щасливі, що пройшли в наступний раунд. Тепер давайте спочатку подумаємо про Лаціо, потім про Аталанту і тоді ми знову думатимемо про Кубок", – сказав Біраскі в ефірі Mediaset.
Дженоа прорвалася в 1/8 фіналу Кубка, перегравши Салернітану – Шевченко здобув дебютну перемогу в Італії