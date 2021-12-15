"Это был важный успех, который внушает нам энтузиазм. Мы сожалеем, что эта победа пришла так поздно. Теперь перевернем страницу и будем думать о матче чемпионата в пятницу.

Дебютная победа Шевченко в видеообзоре матча Дженоа – Салернитана

Новый тренер недавно прибыл, и мы стараемся настроить механизмы и добиться цели. Это не самый сложный сезон, мы не в первый раз оказываемся в подобных ситуациях. Однако, в конце концов, нам всегда удавалось спастись от вылета. Уверен, что и в этом году мы выйдем из этой ситуации.

Мы сожалеем из-за того, как мы начали сезон, но я уверен, что, как я уже сказал, мы скоро выйдем из этой ситуации. Кубок Италии – хороший турнир. Сегодня мы счастливы, что прошли в следующий раунд. Теперь давайте сначала подумаем о Лацио, потом об Аталанте и тогда мы будем снова думать о Кубке", – сказал Бираски в эфире Mediaset.

Дженоа прорвалась в 1/8 финала Кубка, обыграв Салернитану – Шевченко одержал дебютную победу в Италии