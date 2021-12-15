Шевченко прагнув здобути першу перемогу за свою клубну кар'єру тренера. Адже після 5 матчів Серії А екс-наставник збірної України міг похвалитися лише нічиєю при 4 фіаско та одному взяттю воріт. На шляху до 1/16 обидві команди пройшли по одному суперникові. У чемпіонаті Італії Салернітана посідає останнє місце, хоч обіграла "грифонів". Команда Шеви також застрягла в зоні вильоту. Відтак для обох команд звітний поєдинок ставав великим шансом на реабілітацію.

Дженоа – Салернітана: рахунок і огляд матчу Кубка Італії

Матч видався не надто багатим на гострі моменти. Господарі все ж виглядали дещо краще за Салернітану, що у підсумку і відобразилось на фінальному результаті. Єдиний гол у матчі забив Калеб Екубан. Ганець головю замкнув подачу з лівого флангу. Для 27-річного форварда це став перший м'яч у нинішньому сезону.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Дженоа – першу під керівництвом Андрія Шевченка. Генуезці крокують в 1/8 фіналу Кубка Італії.