"Єдине, що я можу зробити у своєму становищі, у "заручниках у дітей" – це збирати кошти. Мені багато хто довіряє, я відкрита завжди, я й займалася цим раніше. Нам вдалося зібрати понад 100 тисяч грн. І ще Андрій мені з футболки перерахував гроші, сказав: "Можеш розпоряджатися, я тобі довіряю. Я знаю, що ти зробиш правильний вибір". Я допомагала фонду, який мені порадила Катя Осадча – вона для мене теж приклад, вона розумниця, теж багато чого робить.

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Мій напрямок – це діти та мами з дітьми. Це те, що мені близько, те, що мені боляче. Дуже багато хто писав мені з проханням допомогти зібрати на форму, на зброю – я чемно відмовляюся. Не моє це – збирати на зброю. Я взагалі проти війни. Я розумію, це треба, але є ті, хто цим займається. Мені ближче допомогти дітям та жінкам – це куди лежить моє серце. Я займаюся, чим можу.

Звичайно, якби я була там, я б у бій рвалася. Андрій каже: "Я впевнений, що ти ще зі зброєю стояла б на передовій". Але я далеко, і єдине, що я можу зробити – це фінансово допомогти", – сказала Пятова в інтерв'ю YouTube-каналу Денисов Time.

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