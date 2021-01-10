Головний тренер Реала Зінедін Зідан після нічиєї з Осасуною (0:0) більше говорив про газон і погоду, ніж про футбол.

"Ми зробили на полі все, що могли, але я не побачив хорошого футбольного матчу. Грати так дуже складно, але зрештою вони вирішили виходити, і ми все побачили. Проводити матч було недоречно, але ми повинні робити те, що нам говорять.

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Я не знаю, чи повернемося ми додому в понеділок, вівторок... Я повинен дещо сказати. Я не бачив футбольного матчу, але ми продовжимо. У нас гра в середу, і я сподіваюся, що ми зможемо виступити. Ми нічого не знаємо. Поки залишимося тут і подивимося, чи зможемо поїхати в понеділок. Що є, те є. Подивимося в неділю, що будемо робити.

Я не збираюся втручатися в справи ліги, але це не був футбольний матч. Найбільше мене турбували навіть не зайві три години в літаку, а поле. Для мене не було умов грати у футбол", – цитує Зідана AS.

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