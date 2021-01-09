В рамках 18-го туру іспанської Прімери Осасуна та Реал не виявили сильнішого. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Реал підходив до матчу з Осасуною, маючи 7-матчеву безпрограшну серію, і у разі перемоги, хоч і тимчасово, але випереджав мадридський Атлетіко та очолював турнірну таблицю Ла Ліги.

Погодні умови вплинули на якість гри та в результаті "вершкові" у першій половині зустрічі не завдали жодного удару у площину воріт – таке трапилось вперше у нинішньому сезоні. У памплонців ситуація була не надто кращою – один удар Арідана, який без особливих проблем парирував Куртуа.

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Після перерви ситуація на полі дещо змінилась – з поля прибрали сніг і команди нарешті почали бити по воротах. Мадридцям вдалось створити кілька гострих моментів, але суперника щоразу рятував голкіпер. Під завісу зустрічі Рамос таки зумів запхати м'яч у сітку, але зробив це з офсайду і гол було скасовано. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию – 0:0.

Внаслідок цієї нічиєї Реал із 37-ма очками залишився на другій сходинці турнірної таблиці (в Атлетіко 39 пунктів та три гри у запасі). Осасуна із 15-ма заліковими балами розташувалась на 19-му місці першості.

До слова, для Тоні Крооса цей матч став 300-м у складі "бланкос". У нинішньому сезоні 31-річний півзахисник провів 15 матчів і відзначився одним забитим м'ячем.

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