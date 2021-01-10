Главный тренер Реала Зинедин Зидан после ничьей с Осасуной (0:0) больше говорил о газоне и погоде, чем о футболе.

"Мы сделали на поле все, что могли, но я не увидел хорошего футбольного матча. Играть так очень сложно, но в итоге они решили выходить, и мы все увидели. Проводить матч был неуместно, но мы должны делать то, что нам говорят.

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Я не знаю, вернемся ли мы домой в понедельник, вторник... Я должен кое-что сказать. Я не видел футбольного матча, но мы продолжим. У нас игра в среду, и я надеюсь, что мы сможем выступить. Мы ничего не знаем. Пока останемся здесь и посмотрим, сможем ли поехать в понедельник. Что есть, то есть. Посмотрим в воскресенье, что будем делать.

Я не собираюсь вмешиваться в дела лиги, но это не был футбольный матч. Больше всего меня беспокоили даже не лишние 3 часа в самолете, а поле. Для меня не было условий играть в футбол", – цитирует Зидана AS.

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