У Барселони все ще вистачає кадрових проблем, але це переважно стосується центру захисту. В середині поля Рональд Куман все ґрунтовніше робить ставку на трикутник Бускетс-Педрі-Де Йонг. А от в атаці сьогодні з перших хвилин вийшли самі зірки – допомагати Мессі покликані Грізманн та Дембеле.

Не схоже було, щоб хтось робив ставку на швидкий м'яч. Гра почалася у невисокому темпі, але вже на другій хвилині Тер Штегену довелося продемонструвати свою майстерність. Гранада розігнала класну контратаку, яку пострілом з-за меж штрафного завершував Пуертас. Марк-Андре перевів на кутовий.

Каталонці звично забрали м'яч під свій контроль, але особливої гостроти не спостерігалося. Проте андалусійці самі привезли гол у власні ворота. Бускетс віддавав передачу на Мессі, але Сольдадо необачно підправив його на Грізманна. Антуан перебував у офсайді, але в подібних епізодах це правило не діє – француз легко переграв голкіпера і відкрив рахунок.

Барса могла зразу забивати другий. Це Дембеле стріляв з лінії штрафного – поруч з дальньою стійкою. Загалом команди не радували небезпечними моментами чи яскравою грою. В якийсь момент найбільше інтересу викликали Умтіті та Дест. Вони майже одночасно отримали болючі удари. Француз і так замінив у складі Араухо, який травмувався на розминці. На щастя, для обох все обійшлося просто переляком.

Підтвердив реноме найгострішого гравця у складі гостей Пуертас. Антоніо втік на побачення з голкіпером каталонців, але забити не зміг. До того ж був офсайд. А через п'ять хвилин Барса забила вдруге. Мессі опинився на ударній позиції, хитнув захисника і закрутив у ближню дев'ятку – асист у Грізманна. Під кінець тайму Лео ще й дубль оформив, забивши ударом зі штрафного. Як не намагався вибудувати стінку Руй Сільва, а однаково пропустив. Ще й у "воротарський" кут.

На другий тайм Гранада вийшла з трьома новими гравцями. Глобально це нічого не змінило. Гості тримали м'яч, а господарі не дуже цьому перешкоджали. На 56-й хвилині Де Йонг самотужки протягнув м'яч метрів 30 і потужно пробив. М'яч полетів над поперечиною.

Дуже впевнено почувалися каталонці. Їм навіть не доводилося докладати надзусиль, аби збільшувати свою перевагу. Четвертий гол – це вирок для захисту андалусійців. Бускетс закинув на Дембеле, а той переправив у штрафний на Грізманна. Антуан обробив і наступним дотиком поцілив під дальню стійку. І все це практично у статиці. Спротив футболістів Гранади був суто номінальним.

Справу було зроблено. І з надлишком. Рональд Куман це теж прекрасно розумів і почав знімати з гри лідерів, зробивши дві подвійні заміни з інтервалом у 8 хвилин. Спочатку поле покинули Мессі та Де Йонг, а за ними пішли відпочивати Дембеле та Педрі.

Зазвичай у подібних ситуаціях команда, що поступається, намагається організувати бодай гол престижу. Сьогодні про Гранаду цього сказати не можна. Цьому, звісно, не посприяла гра у меншості. Це Вальєхо на 78-й отримав пряму червону за фол на Брейтвейті.

Завдяки цій перемозі Барселона набрала 34 очки та піднялася на третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, у Реала лише на два пункти більше, але є матч у запасі. Щодо Гранади, то "червоно-білі" залишилися сьомими – 24 пункти.