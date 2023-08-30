"Це найскладніша людина, з якою я спілкувався у своєму житті. Але я завжди знаходив з ним спільну мову. Розкажу одну історію.

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Був момент, коли мені потрібна була операція, яка коштувала 12 тисяч євро у Німеччині. Димінський каже: "Навіщо тобі та Німеччина, нехай у Винниках прооперують". Я на емоціях кажу: "Якщо не хочете давати грошей, то я сам оплачу операцію".

Мої слова його дуже образили – якийсь ноунейм насмілився йому таке сказати. Він мене вигнав із кабінету, а потім через годину телефонує: "Добре, я заплачу за твою операцію в Німеччині", – розповів Кополовець у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Димінський був президентом Карпат з 2001 по 2020 роки.

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