"Димінський вимагав, щоб Лукас Перес грав. Це хороший футболіст для Карпат, але він мав іншу проблему – важкий характер. Я з ним провів багато розмов, ми ходили містом, відвідували кафе – розмовляли про команду, про українську культуру.

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Лукас мав часті конфлікти з командою через дисципліну на полі в командній грі. Він іноді філонив на тренуваннях, а решту гравців це дратувало, особливо Федецького. Було важко правильно використовувати його в команді, і щоб його колектив сприймав. Ще одна його проблема – часті розмови із суддями. У грі з Металістом на Кубок Лукас отримав шосту жовту картку в сезоні за розмову з боковим арбітром. Ми з Димінським домовилися карати футболістів штрафами за такі речі. Я оштрафував Лукаса за цю картку, а Димінський скасував моє рішення. Це був перший плювок мені в обличчя з його боку. Я йому тоді сказав: "Ви просто вбили мене, як тренера".

Ще одна неприємна історія, коли ми грали з Оболонню у Прем'єр-лізі. Це був перший матч, коли я випустив Еріка. Нас "пивовари" у першому таймі так відвозила, що земля горіла. Ерік та Ілля Михальов повністю провалили першу половину зустрічі. У перерві я заходжу в роздягальню та бачу, що Федецький уже знімає бутси та збирається кидати ними в Еріка. Я кажу: "Спокійно, я їх поміняю". Ерік і Михальов починають роздягатися. Тут у роздягальню заходить Димінський зі своєю охороною та повертає їх до складу. Своїм рішенням він просто вбив команду та розмазав мене як тренера", – розповів Кучеров в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Павло Володимирович працював у Карпатах у 2011-2012 роках.

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