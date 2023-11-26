За словами Мірчі Луческу, при виборі наступного клубу гроші не мають для нього великого значення, але про завершення кар'єри тренер точно не думає.

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"Про відхід на пенсію я ще не думаю, хочу працювати. Справа не в тому, куди ти підеш, а в тому, який ти є. Хтось може очолити Реал у кризовій ситуації, його освистають, і все піде не так. Інший може піти в Серію С, де допоможе дітям вирости і почуватиметься, як у раю.

Я не дивлюся на гроші. Я хочу працювати там, де принесу користь. У мене залишилася пристрасть, а це найголовніше для чоловіка. Коли вся надія зникає, пристрасть змушує тебе продовжувати", – цитує Луческу Eurosport з посиланням на GdS.

Нагадаємо, 78-річний румун покинув Динамо на початку листопада після поразки від Шахтаря в УПЛ. Луческу очолював київську команду з 2020 року.

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