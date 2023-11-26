"Це найголовніше для чоловіка": Луческу озвучив головний критерій у виборі наступного клубу
Колишній головний тренер Динамо Мірча Луческу підтвердив, що не збирається йти на пенсію. Досвідчений наставник готовий продовжувати роботу.
За словами Мірчі Луческу, при виборі наступного клубу гроші не мають для нього великого значення, але про завершення кар'єри тренер точно не думає.
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"Про відхід на пенсію я ще не думаю, хочу працювати. Справа не в тому, куди ти підеш, а в тому, який ти є. Хтось може очолити Реал у кризовій ситуації, його освистають, і все піде не так. Інший може піти в Серію С, де допоможе дітям вирости і почуватиметься, як у раю.
Я не дивлюся на гроші. Я хочу працювати там, де принесу користь. У мене залишилася пристрасть, а це найголовніше для чоловіка. Коли вся надія зникає, пристрасть змушує тебе продовжувати", – цитує Луческу Eurosport з посиланням на GdS.
Нагадаємо, 78-річний румун покинув Динамо на початку листопада після поразки від Шахтаря в УПЛ. Луческу очолював київську команду з 2020 року.
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