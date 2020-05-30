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"Це наче підйом на Кіліманджаро": Роджерс зізнався, що він та його дружина подолали коронавірус

06:30 133 Читать на русском
"Це наче підйом на Кіліманджаро": Роджерс зізнався, що він та його дружина подолали коронавірус
Брендан Роджерс / ФК Лестер Сіті

Головний тренер Лестера розповів, як боровся з сумнозвісним COVID-19.

"Я та моя дружина захворіли майже одразу після початку паузи в чемпіонаті. Десь за тиждень я втратив нюх та смак, було важко ходити. Це тривало близько трьох тижнів. У нас обох було дуже мало сил, ми ледве боролися.

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Я пройшов тестування, яке показало позитивний результат. Це неначе підйом на Кіліманджаро – чим вище ти підіймаєшся, тим важче дихати. Після видужання я пішов на пробіжку, однак не міг зробити цього", – цитує Роджерса Sky Sports з посиланням на BBC Leicester Sport.

Нагадаємо, 47-річний північноірландець очолив Лестер взимку 2019-го. Під його керівництвом "лиси" посідають 3 місце в АПЛ після 29 турів.

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Теги
коронавірус Дружини футболістів Лестер Сіті Лестер Сіті Англія Брендан Роджерс Брендан Роджерс
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