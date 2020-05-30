"Это словно подъем на Килиманджаро": Роджерс признался, что он и его жена преодолели коронавирус

Главный тренер Лестера рассказал, как боролся с пресловутым COVID-19.

"Я и моя жена заболели почти сразу после начала паузы в чемпионате. Примерно через неделю я потерял обоняние и вкус, было трудно ходить. Это продолжалось около трех недель. У нас обоих было очень мало сил, мы едва боролись.

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Я прошел тестирование, которое показало положительный результат. Это словно подъем на Килиманджаро – чем выше ты поднимаешься, тем тяжелее дышать. После выздоровления я пошел на пробежку, однако не мог сделать этого", – цитирует Роджерса Sky Sports со ссылкой на BBC Leicester Sport.

Напомним, 47-летний североирландец возглавил Лестер зимой 2019-го. Под его руководством "лисы" занимают 3 место в АПЛ после 29 туров.

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