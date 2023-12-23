"Питання бронювання наш клуб підіймав, коли ми ще були в ПФЛ. І це ж питання ми підіймали, коли вже вийшли в УПЛ. Свого часу я ставив це питання й в УАФ. Однак, на жаль, нікому це не цікаво. Ні в ПФЛ, ні в УПЛ, ні в УАФ. Усі займають позицію страуса, мовляв, є закон, його потрібно виконувати. Утім, займатись цими процесами ніхто не хоче.

"Футболісти отримали бронювання на період мобілізації": Оболонь офіційно заперечила отримання групової повістки від ТЦК

Це дійсно дуже непроста ситуація. Чемпіонат України минулого року відновлювався за погодженням з Президентом України. У склад комісії, яка розробляла заходи безпеки під час проведення футбольних матчів, входили Міністерство молоді та спорту, представники Міністерства оборони, Національної поліції та ДСНС, і, звісно, представники УАФ.

Наскільки я володію інформацією, до останнього моменту, коли було ухвалено рішення про початок чемпіонату, одним із його пунктів було – сприяти в бронюванні футболістів на час проведення чемпіонату. Однак перед самим підписанням цього меморандуму Міністерство молоді та спорту почало вимагати, щоб цей пункт вилучили з документа. І він був вилучений.

У країні ситуація дуже непроста. Однак якщо ми хочемо проводити чемпіонат, то питання щодо бронювання футболістів ми повинні відпрацювати. У першу чергу в цьому повинна бути зацікавлена УАФ. На жаль, до цього часу ніхто цього питання не вирішував і воно може виникнути в будь-якому футбольному клубі. Я маю надію, що з приходом нового керівника ця ситуація вирішиться.

Ви розумієте, якщо Оболонь або інший клуб потраплять у ситуацію, коли дадуть повістки, призвуть людей тощо, то клуб повинен знятись з чемпіонату, тому що грати у футбол не буде ким", – сказав Різниченко у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, напередодні ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що низка представників Оболоні отримала повістки від ТЦК. Клуб оперативно зреагував та відповів офіційною заявою, спростувавши подану інформацію.

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