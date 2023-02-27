Український наставник Олег Федорчук не може зрозуміти, чому Руслан Ротань має поєднувати одразу три посади.

"Тренер – юнак, без образ, просто людина, яка ніколи не тренувала професіональну команду, одразу стає найкращим тренером усіх часів та народів. Три посади. Це – світовий рекорд.

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Головний тренер в клубі, молодіжці та збірній. Це взагалі як? Це можуть дозволити собі лише карликові збірні, у яких немає кадрів", – зазначив Федорчук в коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, що Руслан Ротань є головним тренером Олександрії, а влітку разом з молодіжною збірною України візьме участь на Євро-2023 U-21. Окрім того, фахівця сватають до національної збірної України на поєдинок проти Англії, який відбудеться 26 березня на Вемблі.

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