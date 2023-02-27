Украинский наставник Олег Федорчук не может понять, почему Руслан Ротань должен совмещать сразу три должности.

"Тренер – юноша, без обид, просто человек, который никогда не тренировал профессиональную команду, сразу становится лучшим тренером всех времен и народов. Три должности. Это мировой рекорд.

Ротань мотивирует игроков Александрии благодаря своей второй работе

Главный тренер в клубе, молодежке и сборной. Это вообще как? Это могут позволить себе лишь карликовые сборные, у которых нет кадров", – отметил Федорчук в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, что Руслан Ротань является главным тренером Александрии, а летом вместе с молодежной сборной Украины примет участие на Евро-2023 U-21. Кроме того, специалиста сватают в национальную сборную Украины на поединок против Англии, который состоится 26 марта на Уэмбли.

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