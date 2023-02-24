"У нас в команді є кандидати у молодіжну збірну, тому я не забуваю про це. Все залежить від самих хлопців. Можливо все. Шанси є у кожного.

Ротань хоче завершити співпрацю з двома гравцями Олександрії

Є тренувальний процес, є матчі чемпіонату. Треба виходити на поле, показувати себе, проявляти себе, доводити своєю результативністю та ефективністю, що гідний представляти країну на міжнародних змаганнях", – цитує Ротаня офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, взимку 41-річний фахівець погодився очолити Олександрію. Водночас Руслан Ротань залишився головним тренером молодіжної збірної України. Також, за неофіційною інформацією, він керуватиме національною командою під час першого збору в 2023 році.

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