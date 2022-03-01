Колишній гравець Манчестер Юнайтед та збірної Франції Патріс Евра висловився на підтримку України у протистоянні з Росією.

"Мої думки з Україною. Мої слова підтримки всім українцям, особливо тим, хто втратив своїх рідних та близьких.

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Війна у 21 столітті неприпустима. Заради майбутніх поколінь зупиніть війну та насильство. Це має припинитися", – заявив Евра в Instagram. У дописі француз позначив Андрія Шевченка, Олександра Зінченка та Андрія Ярмоленка.

Зазначимо, що 24 лютого Росія вдерлася в Україну і намагається захопити її. Наші військові дають гідний опір ворогу, завдаючи серйозних втрат. Світова спортивна спільнота на боці України.

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