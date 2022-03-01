"Это должно прекратиться": Эвра выступил против войны в Украине
Бывший игрок Манчестер Юнайтед и сборной Франции Патрис Эвра высказался в поддержку Украины в противостоянии с Россией.
"Мои мысли с Украиной. Мои слова поддержки всем украинцам, особенно потерявшим своих родных и близких.
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Война в 21 веке недопустима. Ради будущих поколений остановите войну и насилие. Это должно прекратиться", – заявил Евра в Instagram. В посте француз обозначил Андрея Шевченко, Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко.
Отметим, что 24 февраля Россия ворвалась в Украину и пытается захватить ее. Наши военные достойно сопротивляются врагу, нанося серьезные потери. Мировое спортивное сообщество на стороне Украины.
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