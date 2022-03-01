Бывший игрок Манчестер Юнайтед и сборной Франции Патрис Эвра высказался в поддержку Украины в противостоянии с Россией.

"Мои мысли с Украиной. Мои слова поддержки всем украинцам, особенно потерявшим своих родных и близких.

"Шлем вам любовь, пока не встретимся": капитаны женской и мужской сборных Шотландии поддержали Украину

Война в 21 веке недопустима. Ради будущих поколений остановите войну и насилие. Это должно прекратиться", – заявил Евра в Instagram . В посте француз обозначил Андрея Шевченко, Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко.

Отметим, что 24 февраля Россия ворвалась в Украину и пытается захватить ее. Наши военные достойно сопротивляются врагу, нанося серьезные потери. Мировое спортивное сообщество на стороне Украины.