"Це Марсель, а не столиця": Пайє знищив Неймара образливим мемом
Заочна боротьба між футболістами ПСЖ та Марселя продовжується у соцмережах.
Півзахисник Марселя Дімітрі Пайє підтримав свого одноклубника Альваро Гонсалеса, у якого під час матчу 3-го туру чемпіонату Франції виник конфлікт з Неймаром. Нагадаємо, наприкінці матчу з ПСЖ, який парижани в результаті програли (0:1), виникла масова бійка, за підсумками якої рефері вилучив п'ятьох гравців (трьох у складі господарів і двох у складі Марселя). Отримав червону картку і форвард парижан Неймар за те, що вдарив кулаком по голові іспанського захисника.
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Згодом, зловмисники "злили" у мережу номер телефону Гонсалеса і захисник Марселя усю ніч приймав на свою адресу погрози вбивства та розправи над сім'єю.
Як наслідок, Пайє на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер виклав коллаж зі своїми одноклубниками і бразильцем в образі собаки. У коментарі до посту він написав: "Організована банда. Це не столиця, це Марсель".
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