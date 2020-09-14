Півзахисник Марселя Дімітрі Пайє підтримав свого одноклубника Альваро Гонсалеса, у якого під час матчу 3-го туру чемпіонату Франції виник конфлікт з Неймаром. Нагадаємо, наприкінці матчу з ПСЖ, який парижани в результаті програли (0:1), виникла масова бійка, за підсумками якої рефері вилучив п'ятьох гравців (трьох у складі господарів і двох у складі Марселя). Отримав червону картку і форвард парижан Неймар за те, що вдарив кулаком по голові іспанського захисника.

ПСЖ – Марсель: парижани зробили офіційну заяву щодо інциденту з Неймаром

Згодом, зловмисники "злили" у мережу номер телефону Гонсалеса і захисник Марселя усю ніч приймав на свою адресу погрози вбивства та розправи над сім'єю.

Як наслідок, Пайє на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер виклав коллаж зі своїми одноклубниками і бразильцем в образі собаки. У коментарі до посту він написав: "Організована банда. Це не столиця, це Марсель".

ПСЖ вперше за 9 років програв Марселю і опустився на дно – Неймар провокує бійку з п'ятьма вилученнями