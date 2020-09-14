Чемпіон Франції підтримав свого форварда, якому загрожує тривала дискваліфікація за агресивну поведінку під час матчу.

"ПСЖ повністю підтримує Неймара. Клуб нагадує, що расизму немає місця ні у суспільстві, ні у футболі, ні у нашому житті, і закликає всіх виступити проти будь-яких його проявів у всьому світі.

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Більше 15 років ПСЖ бореться з усіма формами дискримінації. У нашому клубі розраховують, що дисциплінарний комітет Професійної футбольної ліги Франції розслідує і проллє світло на ці факти. ПСЖ відкритий для співпраці у ході розслідування", – йдеться у заяві клубу, опублікованій на офіційному сайті французької команди.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги 1 ПСЖ на власному полі поступився Марселю з рахунком 0:1. Наприкінці матчу трапилася масова сутичка, за підсумками якої рефері вилучив п'ятьох гравців (трьох у складі господарів і двох у складі Марселя). Отримав червону картку і форвард парижан Неймар.

Бразилець був покараний за те, що вдарив кулаком по голові іспанського захисника суперника Альваро Гонсалеса. Йдучи з поля, Неймар прокричав резервному судді: "Расизм, хіба ні? Ні расизму? Ні расизму? Я вдарив його, тому що він расист".

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