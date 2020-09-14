Полузащитник Марселя Димитри Пайе поддержал своего одноклубника Альваро Гонсалеса, у которого во время матча 3-го тура чемпионата Франции возник конфликт с Неймаром. Напомним, в конце матча с ПСЖ, который парижане в результате проиграли (0:1), возникла массовая драка, по итогам которой рефери удалил пятерых игроков (троих в составе хозяев и двух в составе Марселя). Получил красную карточку и форвард парижан Неймар за то, что ударил кулаком по голове испанского защитника.

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Впоследствии, злоумышленники "слили" в сеть номер телефона Гонсалеса и защитник Марселя всю ночь принимал в свой адрес угрозы убийства и расправы над семьей.

Как следствие, Пайе на своей странице в социальной сети Твиттер выложил коллаж со своими одноклубниками и бразильцем в образе собаки. В комментарии к посту он написал: "Организованная банда. Это не столица, это Марсель".

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