Вінгер Аталанти Адемола Лукман став відомим на весь світ після свого хет-трика у фіналі ЛЄ проти Байєра (3:0).

"Ми провели фантастичну гру в усіх аспектах, з першої хвилини показали свій настрій. Чудовий перший тайм, а в другому не зупинялися на досягнутому.

Протягом останніх двох років клуб і тренер підтримували мене, надаючи час та підтримку, щоб грати у футбол і показувати гру в нашому стилі. Це допомогло мені підняти мою гру на абсолютно новий рівень. Я вдячний. Ми увійшли в історію і принесли титул до Бергамо.

Хет-трик Лукмана у відеоогляді фіналу ЛЄ Аталанта – Байєр – 3:0

Яка головна якість Гасперіні? Його інтенсивність. З навчання та розмов, які ви з ним проводите, ви розумієте, чого він очікує від вас. Перші розмови з ним змусили мене по-іншому поглянути на футбол. Це спростило речі. Це дозволило мені грати в свою гру під іншим кутом. Я йому дуже вдячний.

Байєр – топ-команда. Вони були непереможними до цього вечора. Я дуже поважаю їх за те, що вони зробили цього року. Ми добре підготувалися і правильно виконали план на гру.

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Я завжди був впевнений у своїй здатності творити, забивати голи, допомагати своїм одноклубникам. За останні два роки я зміг вивести свою гру на абсолютно новий рівень. Можливо, воно могло прийти раніше, але прийшло зараз. Це лише початок. Я сподіваюся, що таких ночей буде ще більше, і я буду ставати дедалі кращим.

Я вдячний своїй родині. Коли я зростав, вони допомогли мені стати людиною, якою я є сьогодні, мати мораль, яку я маю, і погляди на життя, які я маю, бажання вдосконалюватися в кожній окремій сфері, в якій можу. Я дуже люблю свою сім’ю та близьких людей. Я їм багато чим зобов'язаний", – цитує Лукмана прес-служба УЄФА.

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