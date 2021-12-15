Українець порадів після перемоги над Салернітаною в Кубку Італії, але розуміє, що це був далеко не головний матч для його команди.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Кубка Італії Дженоа вперше виграла під керівництвом Андрія Шевченка. "Грифони" здолали Салернітану – останню команду Серії А.

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"Ця перемога – полегшення для всієї команди. Ковток свіжого повітря, який був потрібен Дженоа для повернення впевненості. Ми зіграли краще, за винятком певного відрізку в другому таймі, тому заслужили цей успіх. У першому таймі команда мала багато нагод забити, але нам постійно чогось не вистачало. Потрібно ще багато працювати.

Трансферний ринок? Ми будуємо плани з новим спортивним директором. У наступних двох іграх Дженоа чекають складні суперники – Лаціо та Аталанта, тому подумаємо про трансферний ринок пізніше. Але, безумовно, підсилення потрібне", – цитує Шевченка Gianluca Di Marzio.

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