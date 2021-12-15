Украинец порадовался после победы над Салернитаной в Кубке Италии, но понимает, что это был далеко не главный матч его команды.

Напомним, в 1/16 финала Кубка Италии Дженоа впервые выиграла под руководством Андрея Шевченко. "Грифоны" одолели Салернитану – последнюю команду Серии А.

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"Эта победа – облегчение для всей команды. Глоток свежего воздуха, который был необходим Дженоа для возвращения уверенности. Мы сыграли лучше, за исключением определенного отрезка во втором тайме, поэтому заслужили этот успех. В первом тайме команда имела много моментов забить, но нам постоянно чего-то не хватало, нужно еще много работать.

Трансферный рынок? Мы строим планы с новым спортивным директором. В следующих двух играх Дженоа ждут сложные соперники – Лацио и Аталанта, поэтому подумаем о трансферном рынке позже. Но, безусловно, усиление нужно", – цитирует Шевченко Gianluca Di Marzio.

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