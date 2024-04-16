"Участь в Олімпійських іграх – це знаменна подія для України, для її футбольної історії. Все ж таки вперше наша команда виборола право через чемпіонат Європи пробитися на Олімпіаду. Всі ми прекрасно усвідомлюємо значущість цього досягнення. Я впевнений, що кожен з футболістів хоче взяти участь в Олімпійських іграх. Переконаний, що при належному підході до цього питання та при якісній підготовці наша команда може досягти не просто виходу з групи, а значно більшого.

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Вважаю, що тренерському штабу та УАФ колегіально потрібно зробити так, щоб тих гравців, які відповідають рівню олімпійської збірної і яких хоче бачити Руслан Ротань та його асистенти, у їхніх клубах відпустили. Звичайно, у цьому питанні буде непросто, адже є національний чемпіонат та певні завдання щодо виступу в ньому у кожного з його учасників. Проте, я все ж надіюсь, що геть усі представники наших клубів максимально проникнуться розумінням того, що відбувається.

Це історичний момент, знакова подія. Тому мало вірю в те, що знайдуться люди, які житимуть інтересами своїх команд, а не олімпійської збірної та України. Впевнений, що таких не буде, а тренери клубів УПЛ захочуть, щоб їхні представники представляли нашу державу на Олімпіаді. Це такий спортивний форум, який не забувається і, можливо, буває раз у житті.

Особисто я пригадую, коли у 1988 році проводились Олімпійські ігри в Сеулі, збірна СРСР виборола там чемпіонське звання. Я тоді дивився матчі із величезним інтересом. Про це пам’ятають усі досі – і самі збірники, і тренери, і футбольні функціонери, і вболівальники. І хоча то був Радянський Союз, це вже історія…", – поділився Єзерський в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Олімпіада-2024 відбудеться у Франції з 24 липня до 9 серпня.

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