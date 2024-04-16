“Участие в Олимпийских играх – это знаменательное событие для Украины, для ее футбольной истории. Все-таки впервые наша команда завоевала право через чемпионат Европы пробиться на Олимпиаду. Все мы прекрасно осознаем значимость этого достижения. Я уверен, что каждый из футболистов хочет принять участие в Олимпийских играх. Убежден, что при должном подходе к этому вопросу и при качественной подготовке наша команда может достичь не просто выхода из группы, а значительно большего.

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Считаю, что тренерскому штабу и УАФ коллегиально нужно сделать так, чтобы тех игроков, которые соответствуют уровню олимпийской сборной и которых хочет видеть Руслан Ротань и его ассистенты, в их клубах отпустили. Конечно, в этом вопросе будет непросто, ведь есть национальный чемпионат и определенные задачи по выступлению в нем у каждого из его участников. Однако, я все же надеюсь, что все представители наших клубов максимально проникнутся пониманием того, что происходит.

Это исторический момент, знаковое событие. Поэтому мало верю в то, что найдутся люди, которые будут жить интересами своих команд, а не олимпийской сборной и Украины. Уверен, что таких не будет, а тренеры клубов УПЛ захотят, чтобы их представители представляли наше государство на Олимпиаде. Это такой спортивный форум, который не забывается и, возможно, бывает раз в жизни.

Лично я вспоминаю, когда в 1988 году проводились Олимпийские игры в Сеуле, сборная СССР завоевала там чемпионское звание. Я тогда смотрел матчи с огромным интересом. Об этом помнят все до сих пор – и сами сборники, и тренеры, и футбольные функционеры, и болельщики. И хотя это был Советский Союз, это уже история...", – поделился Езерский в интервью Sport.ua.

Напомним, Олимпиада-2024 состоится во Франции с 24 июля по 9 августа.

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