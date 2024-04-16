"Ми діяли дуже ефективно біля воріт суперника. Я радий, що вдалося зберегти ворота "сухими". Палмер? Я не чекав такого. Очікувалося, що він буде добре грати, але він грає чудово, робить для команди приголомшливі речі. Я радий, що він забив 4 голи.

Зірки Челсі ледь не побились за право пробити пенальті – відео скандалу

Пенальті? Це ганьба. Ми не можемо так поводитися, я сказав їм: "Це востаннє". Неможливо так поводитися після такого виступу. Якщо ми хочемо бути великою командою, ми повинні змінитися і мислити колективно. Мені шкода. Йде процес, під час якого молодій команді багато чого потрібно дізнатися. Я поговорив із гравцями про це після матчу. Перепрошую фанатів. Наступного разу все має бути зрозуміло. Футболістам треба вчитися і бути професіоналами. Ми маємо бути зосереджені на колективі. Вони знали, що пенальті б'є Палмер. Це явний приклад того, що процес ще триває, нам ще потрібно вчитися

Найважливіше зараз – побудувати команду, яка буде послідовною і вигравати ігри. Ми повинні бути твердими у виконанні, тому що ми втратили занадто багато очок", – цитує Почеттіно BBC.

Нагадаємо, що на 60 хвилині матчу проти Евертона Мадуеке та Ніколя Джексон посперечалися за право пробити пенальті. Врешті-решт до позначки підійшов Палмер, який вдало реалізував 11-метровий.

Челсі розташувався на дев'ятій сходинці з 47 балами. Від зони єврокубків "сині" відстають на 13 очок.

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